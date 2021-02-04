По словам Диты фон Тиз, в отношениях нет места насилию.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз отреагировала на скандал, который разразился вокруг ее экс-супруга Мэрлина Мэнсона. Пара была вместе аж семь лет.

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В своем Instagram она написала, что за семь лет отношений Мэнсон ни разу не проявлял к ней агрессию.

"Я обдумывала новости о Мэрилине Мэнсоне, которые появились в понедельник. Я ценю доброту тех, кто выразил свою обеспокоенность моим благополучием. Пожалуйста, знайте, что обнародованные подробности не касаются моего личного опыта в течение наших семи лет совместной жизни. Если бы такое было, я бы не вышла за него замуж в декабре 2005 года", - написала Дита.

Также она рассказала, что разрыв их отношений никак не связан с домашним насилием. По ее словам, Мэнсон ей изменил. А также он злоупотреблял наркотиками.

"Я ушла от него через 12 месяцев из-за его неверности и злоупотребления наркотиками. Любому насилию нет места в отношениях. Я призываю тех из вас, кто подвергся насилию, принять меры, чтобы исцелиться и найти силы для полной самореализации. Это мое единственное заявление по этому поводу", - добавила Дита.

Обвинения в адрес Мэнсона:

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Автор: УНИАН