Артистка многозначительно улыбнулась в ответ на этот вопрос.

Певица Тина Кароль, которая за последнее время выпустила несколько хитов, в том чисте "З тобою" и "Троянди", пообщалась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

Она предложила поклонникам задать интересующие их вопросы. В результате Кароль ответила на некоторые из них.

Так, один из вопросов звучал следующим образом: "Сколько вы еще планируете быть одинокой?"

Артистка решила ничего не говорить по этому поводу, а просто записать видео, на котором она многозначительно улыбается.

При этом Кароль призналась, что основной принцип ее мышления и философия жизни - это не грустить, когда просыпаешься сама с собой.

"Это кайф", - добавила певица.

Отметим, личная жизнь Тины Кароль интересует многих ее поклонников. После смерти супруга Евгения Огира она говорила, что ее сердце свободно. Однако артистке неоднократно приписывали романы с мужчинами, в том числе с танцором Дмитрием Жуком.

Напомним, ранее Тина Кароль стала веб-моделью в новом чувственном клипе.

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