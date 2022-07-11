Брат с сестрой не поделили подиум во время модного показа.

Дети известной американской певицы Мэрайи Кэри приняли участие в модном показе. Во время дефиле близнецы Монро и Мороккан не поделили подиум и устроили драку.

Зрители остро отреагировали на инцидент между 11-летними братом и сестрой, но никто их так и не растащил.

Позже Кэри обнародовала видео инцидента на своей странице в Instagram и намекнула на то, что это была постановка.

"При съемке этого видео ни один ребенок не пострадал", - подписала ролик певица.

Отметим, Мэрайя Кэри родила близнецов в 2011 году от музыканта Ника Кэннона. В 2016 году пара распалась. Тогда же звезда сообщила, что больше не хочет иметь детей.

При этом романы у нее случались. Через несколько месяцев после расставания с Кэнноном она обручилась с миллиардером Джеймсом Пакером, но свадьба так и не состоялась.

Позже она начала встречаться с танцором Брайаном Танака. Но и с ним у нее не сложились серьезные отношения.

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