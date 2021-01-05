Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото девушка позирует, сидя на умывальнике. Она надела спортивные штаны, при этом верх у нее был практически обнаженный. Деми надела лишь секси-бюстгальтер с вышивкой. Стоит отметить, что у Роуз пышная грудь, которую она всячески демонстрирует.
Деми засветила грудь / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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