Деми Роуз часто публикует откровенные снимки.

Популярная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото девушка позирует, сидя на умывальнике. Она надела спортивные штаны, при этом верх у нее был практически обнаженный. Деми надела лишь секси-бюстгальтер с вышивкой. Стоит отметить, что у Роуз пышная грудь, которую она всячески демонстрирует.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич