Деми Роуз часто демонтирует свои формы.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала в новом образе.

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Девушка позирует на фоне моря в леопардовом купальнике с глубоким декольте. При этом бедра она прикрыла черным парео. Стоит отметить, что у Деми пышные формы, которые она всячески демонстрирует.

Некоторые поклонники уверены, что звезда обращалась к пластическим хирургам. Хотя сама Деми это отрицает.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич