Ловато купила дом / eastnews.ua
Известная певица Деми Ловато приобрела современный дом за 194 миллиона гривен в одном из районов Лос-Анджелеса.
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В этом доме она планирует жить со своим женихом Максом Эрихом, передает eonline.
В новых апартаментах есть 6 спален, 9 ванных комнат, кухня с современной техникой, гостиная, домашний кинотеатр, тренажерный зал, лифт, гардеробная и бассейн. Общая площадь дома - 789 квадратных метров.
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