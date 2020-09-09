Деми Ловато купила дом в одном из районов Лос-Анджелеса.

Известная певица Деми Ловато приобрела современный дом за 194 миллиона гривен в одном из районов Лос-Анджелеса.

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В этом доме она планирует жить со своим женихом Максом Эрихом, передает eonline.

В новых апартаментах есть 6 спален, 9 ванных комнат, кухня с современной техникой, гостиная, домашний кинотеатр, тренажерный зал, лифт, гардеробная и бассейн. Общая площадь дома - 789 квадратных метров.

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Автор: Диана Могилевич