Украинский артист рассказал, что его личная миссия и миссия его музыкального коллектива - это нести радость людям.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, объяснил, почему в РФ его ненавидят, а слушателей его песен ловят и наказывают.

"Сердючка - музыкальный враг номер 1 [в России]. Вы не понимаете, насколько путинскую пропаганду бесит Сердючка, потому что она смеется и поднимает настроение. Под эти песни все начинают танцевать и петь "Ще не вмерла Україна…" На Новый год я сидел один дома, ко мне никто не приехал, я даже не успел выпить шампанского, как услышал семь ударов ракет. Я вышел в коридор, потому что мало ли, что Путину в голову взбредет. А в это время на Тверской (главная улица Москвы, - ред) играла "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!" Их это бесит, и они уже не знают что с этим делать", - рассказал артист в комментарии УНИАН.

Чтобы опорочить репутацию артиста, в России регулярно распространяют фейки о том, что Данилко якобы серьезно болен, поговаривают, что у него проблемы с психическим здоровьем и прочее:

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"Они делают из меня больного, делают из меня какое-то исчадие ада, чтобы люди не покупали билеты. Даже сейчас срыв наших туров для россиян - это радость. Они же понимают, что после каждого концерта появляется огромное количество stories, где все кричат "Путин, чтоб ты сдох!" и смеются. Им важнее, чтобы ехали петь артисты, которые плачут. А наш коллектив - единственный, который над этим смеется. Я долго искал эту формулу и сейчас говорю, что во время войны мы не "грузим" людей. Мы поднимаем людей, танцуем, что-то вспоминаем, оскорбляем этих всех Соловьевых и дальше по списку. Позитив! Такая наша миссия".

Одним из поводов для обсуждения стало то, что Данилко стал носить черную маску. Естественно, главные рупоры Кремля тут же заявили о неизлечимом недуге, однако автор образа Верки Сердючки отметил, что это не более, чем проплаченная выдумка.

"Я еще в начале войны сказал, что я сниму маску, когда закончится война. Эта маска ко мне уже приросла, наверное, создав экранный образ Андрея Данилко. До этого спрашивали: "Почему вы все время в этой кепке?" К кепке привыкли, теперь к маске привыкают", - пошутил музыкант.

Ранее УНИАН писал, что в Москве мужчине "прилетело" за песню Верки Сердючки "Все будет хорошо".

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