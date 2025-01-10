44-летняя Даша Трегубова поделилась, чем закончилась та история.

Известная украинская актриса, режиссер и ведущая Даша Трегубова, которая ранее заговорила о замужестве, рассказала о неприятной стороне в кино и на телевидении. Звезда призналась, что ей предлагали получить работу через постель и вспомнила, чем тогда все завершилось.

В интервью изданию "Фокус" знаменитость поделилась, что, когда ей было всего 17 лет она получила непристойное предложение от режиссера монтажа одного из украинских телеканалов. Тогда Даша только начинала свою карьеру на телевидении и в кино и вела свое первое в жизни шоу.

Получив такое предложение от мужчины, Трегубова не скрывает, что несколько растерялась и была шокирована. Она не стала ничего отвечать режиссеру и просто проигнорировала его слова. После того подобных ситуаций в ее жизни не было. Сейчас звезда говорит, что уже и не вспомнит, как выглядел тот человек.

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"Я очень сильно растерялась, но и мне было очень неприятно. И видите, я даже это помню. Но я ни этого чувака не помню, ни того, как он выглядел. То есть теперь ну как бы в движ мы попасть с ним не сможем, потому что я даже его не вспомню. Я была такая притрушенная, я просто ничего не ответила, я на него в шоке посмотрела и вышла. С тех пор никто себе такого не позволял. И вообще я хочу развеять эту историю о том, что в кино только через постель", - вспомнила ведущая.

Трегубова добавила, что от своих коллег-актеров также не слышала ничего подобного. Она подчеркнула, что в кино не все решается через постель, как многие думают. Особенно эти слова, по ее мнению, неуместны сейчас, во время, когда женщины сами себя обеспечивают и могут дать отпор любому мужчине.

"Я такого не видела. Я бы очень не хотела, чтобы такое происходило у нас. Чтобы таких же, как я когда-то молодых актрис или ведущих кто-то ставил в такое неудобное положение. Но мне кажется, что эта схема в Украине никогда, особенно в украинском кино, так и не работала. В кино современном у нас очень много сильных женщин и я себе могу представить, как она повела себя, если бы кто-то из мужчин попытался бы как-то ее захламлять, вот честно. Я надеюсь, что таких ситуаций не было, или если были, то их пресекли и закончили", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Даша Трегубова рассказала, как любимый реагирует на ее 13-летнюю дочь. Звезда поделилась, что парень всегда делает подарки для подростка, и даже участвует в ее празднованиях.

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