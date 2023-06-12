Украинская блогерша Даша Квиткова недавно вернулась из Нью-Йорка и продолжает делиться с поклонниками фотоснимками, которые сделала во время поездки.
На последних фото девушка позирует на террассе, с которой открывается вид на одну из улиц города. Фото были сделаны поздно вечером, поэтому светящиеся фонари добавили загадочности и привлекательности ее фотографиям.
В кадре Даша предстала в черном платье длины миди. Его главная "изюминка" - открытая спинка. Дополнила Квиткова образ стильными золотыми украшениями и сделала низкий пучок на голове, выпустив несколько прядей.
Как отреагировала сеть
- "Какая красота"
- "Улыбка просто космическая"
- "Эти нежность, трепет и красота прям в самое сердце"
- "Вы такая изящная на этих фотографиях"
- "Крутые фото"
- "Ты волшебная! Просто вау"
Напомним, ранее Даша Квиткова сообщила, что официально развелась с Никитой Добрыниным. Сейчас они ждут документы.
Кроме того, она призналась, что у них сейчас нейтральные родительские отношения. По словам Квитковой, ее сердце свободно, однако о следующих отношениях рассказывать в сети она не будет.