Поклонники пришли в восторг от ее новых снимков.

Украинская блогерша Даша Квиткова недавно вернулась из Нью-Йорка и продолжает делиться с поклонниками фотоснимками, которые сделала во время поездки.

На последних фото девушка позирует на террассе, с которой открывается вид на одну из улиц города. Фото были сделаны поздно вечером, поэтому светящиеся фонари добавили загадочности и привлекательности ее фотографиям.

В кадре Даша предстала в черном платье длины миди. Его главная "изюминка" - открытая спинка. Дополнила Квиткова образ стильными золотыми украшениями и сделала низкий пучок на голове, выпустив несколько прядей.

Видео дня

Как отреагировала сеть

"Какая красота"

"Улыбка просто космическая"

"Эти нежность, трепет и красота прям в самое сердце"

"Вы такая изящная на этих фотографиях"

"Крутые фото"

"Ты волшебная! Просто вау"

Напомним, ранее Даша Квиткова сообщила, что официально развелась с Никитой Добрыниным. Сейчас они ждут документы.

Кроме того, она призналась, что у них сейчас нейтральные родительские отношения. По словам Квитковой, ее сердце свободно, однако о следующих отношениях рассказывать в сети она не будет.

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