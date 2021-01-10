Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото она предстала в черном пиджаке свободного кроя. При этом девушка так выгнулась, что пиджак оттопырился и засветился сосок Даши.
Также Даша рассказала, что она очень ревнивая. И часто это касается не только людей.
"Я ревнивая безумно. И к сожалению, это касается не только людей... часто это литература, музыка, предметы искусства. Вчера закончила очередной шедевр, книгу, которая очень сильно затронула человека внутри меня", - написала Даша.
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