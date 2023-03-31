Певец не дал обижать свою бывшую.

Украинский музыкант и комик Вова Дантес не дал оскорблять свою бывшую жену Надю Дорофееву. Певец вступился за экс-избранницу и публично высказался против хейта.

Это произошло на концерте "Пожежа", который Дантес и Алексей Дурнев проводили в Варшаве. В конце выступления ведущие начали отвечать на вопросы зрителей. Одна из фанаток встала и принялась критиковать бывшую Дантеса.

"Ну, Дорофеева явно не топ", - заявила женщина.

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На это Дантес мгновенно отреагировал. Он не позволил фанатке унижать Дорофееву. По словам артиста, он не хочет, чтобы кто-то плохо высказывался о его отношениях.

"Не оскорбляйте мои прежние отношения. А то и я не топ тогда", - заявил певец.

Впрочем, фанатка не остановилась. Она пыталась узнать больше о Дорофеевой. Женщина спрашивала о характере певицы и ее "сердечности".

"Вы просто встали об*срать все, что было в моей жизни? Меня, мою бывшую...", - эмоционально добавил Дантес и остановил фанатку, которая пыталась продолжить неприятный разговор.

Развод Дантеса и Дорофеевой

В марте 2022 года стало известно, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева разводятся. Певец откровенно рассказывал, что между ними пропала любовь. Впоследствии Дорофеева начала встречаться с Михаилом Кацуриным, а Дантес - с Дашей Кацуриной.

Только в начале 2023 года Дорофеева и Дантес поздравили друг друга с официальным разводом. Они уже получили свидетельство о расторжении брака.

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