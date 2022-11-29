Он отметил, что изначально у него была одна картинка их развода, а позже - другая.

В марте 2022 года стало известно о разводе самой красивой пары шоу-бизнеса - Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Они сразу же сказали, что больше не любят друг друга, как мужчину и женщину. Поэтому Додо решила строить отношения с другом Михаилом Кацуриным, а Дантес - с Дашей Кацуриной.

Конечно, к ним приковано слишком много внимания, ведь их "рокировочка" партнера нетипичная для украинцев. Их обвиняли в предательстве, свингерстве и прочих вещах.

Сейчас же в программе "Розмова" Дантес решил более детально рассказать о своем разводе с Додо. По его словам, в какой-то момент он понял, что большую часть своей жизни уделял супруге. Тогда он решил заняться собой и своей карьерой. Когда они оба начали рости как личности, поняли, что у них мало общего. Со временем они пришли к тому, что больше не любят друг друга.

"Я для себя ответил, что мы реально не любим друг друга. И тогда ты принимаешь решение: "Давай, наверное, жить отдельно". И мы думали месяц подумать, типа дать время, но началась полномасштабная война, потом что-то там еще", - сказал Дантес.

Он добавил, что изначально у него в голове была одна картинка их расставания, а позже все изменилось - когда он узнал, что Надя строит отношения с его другом Кацуриным. В тот момент, как признался артист, он испытал и злость, и ненависть:

"Да, там есть и другие проблемы, о которых я точно не буду рассказывать. Но до 1-2 февраля у меня вот такая картинка, дальше у меня картинка вообще другая. И причины другие. Но это на совести уже не моей. И это не мне рассказывать. У меня есть свои обиды, я пережил и злобу, и ненависть. А сейчас такой: "Вот я решил, пусть так и будет". Так дальше… не мне с той кармой жить".

Напомним, ранее довольная Кацурина рассказала, как провела выходные с Дантесом.

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