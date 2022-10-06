Телеведущий и боец ВСУ Салем пожаловался, что у него украли спальник.

Телеведущий и боец Вооруженных сил Украины Даниэль Салем рассказал, что его ограбили прямо на передовой.

По словам знаменитости, кто-то украл у него его личный спальник. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Хочу передать привет тому, кто, бл*ха, залез в мой пикап и украл мой любимый спальник. Мой личный. Ну зачем он тебе? Тварь", - сказал Салем. Видео дня

Напомним, ранее Даниэль Салем поделился трагичной новостью - на войне погиб один из его побратимов. Он опубликовал архивное фото, сделанное во время совместной службы, а в описании к снимку не сдержал эмоций.

"Ты был непосредственным и светлым! Я не знал таких людей, как ты, всегда с улыбкой, всегда с честью! Жму руку, братик", - высказался Даниэль.

Также Салем выразил благодарность певице Тине Кароль за всестороннюю поддержку украинской армии. К слову, сам телеведущий с первого дня полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать родную Украину.

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