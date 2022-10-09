Телеведущий вместе с побратимами, к счастью, был в окопе.

Украинский телеведущий и боец ВСУ Даниэль Салем показал страшное видео, которое он снял во время вражеского обстрела его позиции.

В момент, когда Салем вместе с двумя побратимами находился в окопе, оккупанты открыли огонь. Над ними пролетел снаряд, и, вероятно, упал очень близко, так как звук был достаточно громкий и начала сыпаться земля.

Но даже в такой ситуации Даниэль не теряет чувство юмора и с оптимизмом воспринимает все, что происходит. Вероятно, именно это и спасает его в самые трудные моменты на войне.

Видео дня

"Однажды сидели мы втроем в детской, и думали, красить потолок или не красить и решили, что надо бы покрасить", - подписал видео Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал, что его ограбили прямо на передовой. По словам знаменитости, кто-то украл у него его личный спальник. Позже он обратился к вору и спросил, для чего ему нужен был чужой спальник.

Вас также могут заинтересовать новости: