Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл через Маричку Падалко вышла на связь к украинцам и расплакалась.

13 апреля ведущая ТСН Маричка Падалко на своей странице в Instagram провела эксклюзивный прямой эфир с первой Олимпийской чемпионкой Независимой Украины фигуристкой Оксаной Баюл.

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Это первое интервью легендарной спортсменки украинскому журналисту за долгие годы. На связь Оксана присоединилась из Лос-Анджелеса, и вместе с ней был ее муж, продюсер Карло Фарина.

В беседе с Маричкой Оксана рассказала об Украине, вспоминала как она открытым письмом поддерживала Майдан, о том, что ей так до сих пор и не выплатили призовые за победу на Олимпийских играх в 1994 году, о ледовом шоу Champions on Ice, что приобрел для нее ее любимый муж, и о возможном будущем туре миром с этим легендарным шоу.

Кстати, в прошлом Оксана Баюл была хедлайнером, лицом этого шоу, и поражала всех невероятными трюками на льду, объездила всю Америку с выступлениями, а рейтинги с ее участием были безумными. Баюл приглашали в прайм-тайм на самые популярные телепрограммы и телеканалы США. О ней снимали фильмы.

Фигуристка не исключает, что может представить это шоу и на своей Родине. При условии, если будет организация, и украинская сторона сможет ее должным образом принять. Как отметила Оксана, если Бог даст и все сложится, спортсменка приедет!

Баюл призналась, что это мечта когда-то вернуться в родной город, показать его дочери. Там похоронены ее мама и папа. На этих словах Оксана и Маша расплакались.

Однако ее муж Карло считает, что приезд Оксаны в Украину пока неуместен, потому что несмотря на то, что ее любят люди, она никогда не имела соответствующего отношения руководства страны при разных президентах, ей до сих пор даже не выплатили призовые за победу на Олимпиаде. "Мы готовы начать с чистого листа" - сказал Карло, не только муж, но и менеджер спортсменки. "Но и Украина должна была бы сделать шаг навстречу".

Именно из-за этой обиды с течением лет Баюл подавала иск в суд на украинскую сторону. Но дело не в деньгах, а в восстановлении справедливости. Как отметила Оксана, если бы она выиграла этот суд, то отдала бы всю сумму иска, а это 50 млн долларов - на развитие мультиспортивного стадиона "Метеор", что находится в ее родном городе – Днепре, это место где она научилась кататься на коньках.

Минюст Украины контактирует с Баюл в решении этого вопроса, и сейчас уже есть надежда на перегрузку отношений, и что все может измениться к лучшему.

"Оксана, тебя любят и помнят в Украине очень много людей, и нам жаль, что мы здесь не можем тебя видеть. Нам бы очень хотелось на 30-ю годовщину Независимости Украины встречать нашу первую олимпийскую чемпионку вместе с Карло и вашей дочкой Софией. И чтобы ты получила от страны достойное признание, потому что ты для нас на уровне с теми людьми, которые боролись за независимость, и которые сейчас за нее борются на востоке Украины. Ты сделала очень много!"- сказала Маричка Оксане.

"Я желаю Украине процветания, чтобы у всех украинцев все было хорошо. Я знаю, что в Украине обычным людям очень тяжело жить, особенно финансово, я все равно хочу пожелать вам, чтобы вы не сдавались!"- обратилась к украинцам Оксана Баюл.

В целом откровенный и щемящий разговор Марички с Оксаной длился более часа, хотя предварительно они договаривались только на 15 минут эфира.

Эта беседа стала для всех поклонников чемпионки долгожданной, ведь много лет Баюл никаким нашим СМИ не давала согласие на проведение интервью. И только Маша, которая давно знакома с Оксаной, смогла уговорить ее на общение.

Напоследок Падалко подарила 5-летней дочери Оксаны Баюл вышиванку.

А Оксана в свою очередь пригласила ведущую ТСН к себе в гости и сказала, что двери ее дома всегда открыты для Падалко.

Напомним, в 1994 году, когда Оксане Баюл было только 16 лет, она завоевала золото на зимней Олимпиаде в Лиллегаммере и стала первой Олимпийской чемпионкой независимой Украины в фигурном катании.

Тогда на весь мир зазвучал украинский гимн. Затем спортсменка переехала в США вместе со своим тренером, подписав многомиллионные контракты.

В 2014 году Оксана Баюл публично поддержала Майдан в Украине, и комментирует, что Россия воюет с Украиной, - и именно об этом прямым текстом она заявила в этом интервью.

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Автор: Диана Могилевич