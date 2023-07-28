Харлан отказалась жать руку россиянке, а за это ее отстранили от соревнований.

Украинские звезды мощно поддержали фехтовальщицу Ольгу Харлан. Вчера ее отстранили от соревнований из-за провокации россиянки. Фехтовальщица больше не может участвовать в чемпионате мира, однако украинцы считают, что она уже победила.

На странице Харлан в Instagram появилось немало комментариев от фанов. А звезды не стали игнорировать оскорбительную провокацию. Они написали, что ценят поступок фехтовальщицы.

Так, Маша Ефросинина отметила, что Харлан стала для нашего народа символом борьбы. Ведущая гордится поступком фехтовальщицы.

"Оля, пожалуй только спортсмены понимают то, что та черная карточка - трудный приговор для тебя. А ведь для нас всех, для украинцев, ты сегодня - украинский флаг, который ты подняла над мракобесием из несправедливости и слепоглухонемоты всех этих спортивных законодателей. Ты - наша золотая медаль!"

Не стал стоять в стороне и Святослав Вакарчук. Под видео, на котором Харлан делилась эмоциями после скандала, он написал:

"Оля, вы чемпионка не только в спорте, вы - чемпионка миллионов сердец! Наша гордость! Спасибо".

А вот телеведущая Мила Еремеева отметила, что поражена выдержкой Харлан. Не каждый человек может с таким достоинством обращаться во время провокации.

"Я бы той Курве еще табло начистила! Оля! Ты сделала то, чего ни одна "организация" в мире не решилась сделать!Ты характер и сила! Целую крепко!" - написала блогерша.

Также Харлан поддержали Вова Остапчук, Тимур Мирошниченко, Наталка Денисенко, Артем Пивоваров и многие другие звезды. Артисты хвалят фехтовальщицу и все они говорят о том, что вся эта ситуация очень показательна.

Харлан и провокация россиянки - что известно

Напомним, вчера фехтовальщица Ольга Харлан одержала победу над россиянкой Анной Смирновой, которая выступает под нейтральным флагом. Когда саблистка из РФ подошла пожать руку, украинка предложила "удариться" саблями. Однако Смирнова отказалась, требуя именно рукопожатия, а Харлан этого не захотела.

Впоследствии стало известно, что Харлан отстранили от соревнований из-за провокации россиянки. Федерация фехтования Украины будет обжаловать решение о дисквалификации украинки. А сама Харлан отметила, что "действовала сердцем".

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