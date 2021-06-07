Продюсеры Marvel забраковали эту сцену.

Известный актер Том Холланд рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную сцену.

Об этом говорилось в эфире радиостанции Capital FM.

"Я сказал: "Думаю, у нас должна быть действительно страстная сексуальная сцена". Но мне ответили: "А мы так не думаем", - вспоминал актер.

И хоть сам актер не сказал в каком именно фильме ему запретили снять откровенную сцену, СМИ предположили, что речь шла именно о "Человеке-пауке: Нет пути домой". А все потому что именно этот фильм сейчас активно снимают.

Читайте такжеАнджелине Джоли – 46: от роковой красотки и бунтарки до образцовой матери

Напомним, съёмки стартовали в октябре 2020 года в Нью-Йорке. Во время производства было объявлено об участии Джейми Фокса и Альфреда Молины, игравших персонажей прошлых фильмов о Человеке-пауке. Закончились съёмки 26 марта 2021 года. Картина выйдет в прокат в США 17 декабря 2021 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич