Известный актер Том Холланд рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную сцену.
Об этом говорилось в эфире радиостанции Capital FM.
"Я сказал: "Думаю, у нас должна быть действительно страстная сексуальная сцена". Но мне ответили: "А мы так не думаем", - вспоминал актер.
И хоть сам актер не сказал в каком именно фильме ему запретили снять откровенную сцену, СМИ предположили, что речь шла именно о "Человеке-пауке: Нет пути домой". А все потому что именно этот фильм сейчас активно снимают.
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Напомним, съёмки стартовали в октябре 2020 года в Нью-Йорке. Во время производства было объявлено об участии Джейми Фокса и Альфреда Молины, игравших персонажей прошлых фильмов о Человеке-пауке. Закончились съёмки 26 марта 2021 года. Картина выйдет в прокат в США 17 декабря 2021 года.
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