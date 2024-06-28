Жена известного украинского певца Виталия Козловского - пиарщица Юлия Бакуменко - рассказала о первом опыте сына в плавании. Она поделилась кадрами четырехмесячного Оскара в бассейне.
В своем Instagram Бакуменко рассказала, что записала мальчика на занятия по плаванию и теперь он регулярно будет посещать бассейн. Мальчик занимается с тренером и уже делает первые успехи.
Супруга Козловского признается, что сначала очень переживала за сына, ведь не знала, как он будет вести себя в воде. Однако волнения оказались напрасными и Оскару понравилась тренировка. Более того, звездная мамочка даже успела решить рабочие вопросы, пока малыш плавал.
"Я волновалась, как оно будет, потому что это впервые. Но недаром малый Рыбы (знак Зодиака - УНИАН), ему очень зашло! Сначала с ним знакомились, как со взрослым, он привыкал, потом массаж, чтобы подготовить мышцы и только потом сразу пошел на ручки к тренеру начать плавать! Так заботливо и аккуратно, что я расслабилась и пока длилось занятие, даже немного поработала онлайн. Возвращаемся очень довольны", - написала Бакуменко.
Напомним, ранее Козловский показал фото с крещения сына и рассказал, кто из звезд стал крестными Оскара.