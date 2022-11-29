Горовая и Потап ранее были супругами, а потом в течение долгих лет вместе вели бизнес.

Украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая высказалась о прекращении работы с Потапом. Знаменитость поблагодарила рэпера за сотрудничество, а также высказала надежду на то, что он добьётся успеха в выбранной им нише. Вот что она сказала в интервью:

"Он для меня один и единственный, кто помог мне вообще понять, что такое шоу-бизнес и с какой стороны к нему подходить. Мы сделали друг для друга все, что могли. Я - с точки зрения бизнеса, а он - с точки зрения креатива. Но в какое-то время мы поняли, что наша работа вроде бы исчерпана. Я думаю, что у меня большое будущее в плане развития музыкальной индустрии в Украине, а у него – в той индустрии, которую он выберет".

Горовая подчеркнула, что она очень уважительно относится к экс-супругу и экс-партнеру, но теперь свой бизнес они будут вести отдельно.

Видео дня

"Леша, я очень тебя уважаю. Благодарю тебя за то, что мы сделали вместе и за то, что мы так классно работали", - подчеркнула Ирина.

Отметим, что после 24 февраля Алексей Потапенко долгое время был за границей. Выехал он туда за несколько дней до полномасштабного вторжения вместе с женой, тещей и мамой. Долгое время он не возвращался в Украину, за что получил волну критики. Недавно он приехал на родину и поделился творческими планами.

Напомним, Горовая ответила, кто пишет украинские песни Наде Дорофеевой.

Вас также могут заинтересовать новости: