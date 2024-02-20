Певец объяснил причину своего поступка.

Певец Melovin, который недавно говорил о нечестности Нацотбора на "Евровидение" и что Alyona Alyona и Jerry Heil якобы заплатили за свою победу, теперь изменил свою позицию. Он впервые объяснил, что сказал это на эмоциях.

"Мы все ошибаемся. Я вообще считаю, то, что я сделал - это полная лажа. Это были не мои мысли в этот момент. Это было диструктивно, я принимаю это. Вот такая была у меня жертвенная позиция. Но все ок, я очень люблю девушек и желаю им успеха на "Евровидении". И они это знают. Алена ко мне в гримерку приходила, советы давала", - рассказал Melovin в программе "Люкс ФМ".

Также певец добавил, что не держит обид на жюри и зрителей за то, что занял третье место на Нацотборе.

"Я очень счастлив, что у нас живет музыка. Я сейчас живу без обид. И за что тут обижаться? Поедет очень классная песня, поедет классно вложенное промо. Я рад, что не вложил столько денег, как Jerry Heil и Аlyona Аlyona в рекламную кампанию", - добавил Melovin.

Напомним, недавно языковед Ирина Фарион резко высказалась в адрес победительниц Нацотбора на "Евровидение-2024" Jerry Heil и Аlyona Аlyona. Она назвала девушек позорищем на весь мир, ведь не понимает их псевдонимов.

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