Они встретились в Одессе, чтобы провести время вместе.

Актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками своим счастьем. На странице в Instagram она рассказала, что встретила Новый год вместе со своим супругом Андреем Фединчиком, который в начале полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ВСУ.

Они вместе провели почти неделю в одном из отелей Одессы. С ними был и их сын Андрей, которого назвали в честь отца.

"Отдых здесь был действительно невероятным. Самое главное, конечно, то, что я смогла увидеться с мужем", - отметила Денисенко.

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Актриса рассказала, что они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж, отвели сына в океанариум... Этот отдых понравился им всем.

"Сказала сыну, что летом полетим на море в Турцию, а он говорит: "Мама, давай в Одессу! Я хочу сюда вернуться"", - поделилась актриса.

Стоит отметить, что Наталка Денисенко редко видится со своим супругом, который защищает Украину на фронте. Она неоднократно говорила, что ей сложно переживать расставания с любимым, но актриса верит, что вскоре война закончится и их семья воссоединится.

Напомним, ранее Наталка Денисенко в слезах рассказала о проблемах со здоровьем.

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