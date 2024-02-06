Актриса пришла в шок от увиденного.

С украинской актрисой Наталкой Денисенко случился неприятный инцидент. В прошлом году умер отец ее супруга Андрея Фединчика, который с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте.

Звезда "Крепостной" тогда еще поделилась с поклонниками трагической новостью, однако некоторые СМИ решили сделать себе просмотры на чужом горе.

Так, некоторые из них написали о потере Наталки Денисенко и добавили ее фото с супругом-военным. Данное фото сопровождалось следующим текстом: "Страшная потеря. Трагедия случилась в семье известной актрисы. "Я его так любила, и он очень меня любил"".

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Одна из подписчиц Наталки увидела это в социальной сети Facebook и написала актрисе.

Денисенко опубликовала скрин переписки в "сториз" и добавила:

"Боже, ну *б твою м*ть. Зачем такие заголовки ставить? Вы там с ума сошли? Что у этих журналистов в голове?"

Наталка отметила, что говорила это о своем тесте, а не супруге, который, к счастью, жив.

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала, как отдохнула с мужем-военным.

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