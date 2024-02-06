С украинской актрисой Наталкой Денисенко случился неприятный инцидент. В прошлом году умер отец ее супруга Андрея Фединчика, который с начала полномасштабного российского вторжения защищает Украину на фронте.
Звезда "Крепостной" тогда еще поделилась с поклонниками трагической новостью, однако некоторые СМИ решили сделать себе просмотры на чужом горе.
Так, некоторые из них написали о потере Наталки Денисенко и добавили ее фото с супругом-военным. Данное фото сопровождалось следующим текстом: "Страшная потеря. Трагедия случилась в семье известной актрисы. "Я его так любила, и он очень меня любил"".
Одна из подписчиц Наталки увидела это в социальной сети Facebook и написала актрисе.
Денисенко опубликовала скрин переписки в "сториз" и добавила:
"Боже, ну *б твою м*ть. Зачем такие заголовки ставить? Вы там с ума сошли? Что у этих журналистов в голове?"
Наталка отметила, что говорила это о своем тесте, а не супруге, который, к счастью, жив.
Напомним, ранее Наталка Денисенко показала, как отдохнула с мужем-военным.