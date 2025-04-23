Актриса отметила, что, несмотря на разрыв брака, у них с актером в приоритете всегда были дети, о которых они заботились вместе.

Известная американская актриса Деми Мур, которую признали самой красивой женщиной мира, высказалась об отношениях с экс-супругом - 70-летним актером Брюсом Уиллисом. Она рассказала, как им удалось сохранить теплые отношения, несмотря на развод более 20 лет назад.

Как известно, в 2023 году у звезды фильмов "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" обнаружили неизлечимую болезнь - лобно-височную деменцию. Это заболевание характеризуется ухудшением когнитивных способностей, проблемами с подвижностью и речью. Одной из тех, кто проходит этот сложный путь вместе с артистом, была и его бывшая жена.

Вместе с их дочерьми она часто навещает бывшего. В интервью для People она рассказала, что несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения и продолжить общение. Знаменитость благодарна актеру за его отношение к ней и за их детей, которые всегда оставались приоритетом для пары.

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"Независимо от наших внешних отношений, мы всегда оставались семьей в разных формах. Наш приоритет - это наши дети, и это никогда не менялось", - отметила звезда фильмов "Субстанция" и "Ангелы Чарли".

Она подчеркнула, что "ей очень повезло" в жизни из-за того, что у нее есть три дочери, а также еще много любящих людей в окружении, в частности, и Уиллис. К слову, у экс-супругов есть 36-летняя дочь Румер, 33-летняя Скаут и 31-летняя Таллула. Звезды состояли в браке 13 лет, но в 2000 году объявили о разрыве отношений.

Ранее, кстати, их дочь Таллула, которая также является актрисой, отмечала, что она гордится родителями. Женщина благодарна им за воспитание и отметила, что восхищается тем, сколько своего времени оба родителя уделяли ей и ее сестрам. У Мур и Уиллиса в 2023 году родилась внучка Луэтта. Румер впервые стала мамой.

Отметим, что о завершении актерской карьеры Брюс Уиллис объявил в 2022 году. Тогда он жаловался на ухудшение состояния здоровья. Уже через год стало известно, что у артиста диагностировали афазию (ухудшение речи), которая является одним из симптомов неизлечимой лобно-височной деменции.

Напомним, ранее стало известно, что Брюс Уиллис больше не может говорить. Его дочь Таллула сообщила, что состояние звездного отца ухудшилось. Позже на связь вышла Румер. Она сообщила, что состояние актера остается стабильным.

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