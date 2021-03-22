Эмма Геминг и Брюс Уиллис вместе уже 12 лет.

Актеры Эмма Геминг и Брюс Уиллис отмечают 12 лет совместной жизни. В 2009 году пара пошла под венец.

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Эмма опубликовала в Instagram фото со своим звездным супругом. На снимке она будто что-то шепчет ему на ухо. В целом кадр получился очень нежным.

"Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя были времена, когда я с удовольствием высадила бы его на Луну и вернулась бы на Землю одна. Ведь такой вид и имеют 12 лет брака, верно? У нас было много фантастических взлетов и унылых падений. Но он - абсолютно мой человек", - написала Эмма.

Также она добавила, что всю жизнь мечтала о таком мужчине как Уиллис.

"Нет никого, с кем бы я хотела пройти через эту сумасшедшую вещь, которая называется браком, кроме него. Он - моя семья. Он и дал мне семью, а также многое другое. Я мечтала о нем и люблю его до глубины души. С 12-летием, мой сладкий", - добавила Эмма.

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Автор: Диана Могилевич