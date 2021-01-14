Актера выгнали из магазина за то, что он не надел медицинскую маску.

Известного актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за то, что он не надел медицинскую маску. Сейчас же он решил ответить на критику в свой адрес.

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Об этом сообщает people.

"Это было ошибочное решение. Оставайтесь в безопасности, и давайте продолжим носить маски", - сказал актер.

Пользователи сети возмутились поступком Брюса, ведь он мог натянуть на лицо бандану, которая висела у него на шее. При этом он и этого не сделал.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Этот город стал одной из горячих точек коронавируса в США.

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Автор: УНИАН