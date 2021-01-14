Брюса выгнали из магазина / eastnews.ru

Известного актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина за то, что он не надел медицинскую маску. Сейчас же он решил ответить на критику в свой адрес. 

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Об этом сообщает people.

"Это было ошибочное решение. Оставайтесь в безопасности, и давайте продолжим носить маски", - сказал актер.

Пользователи сети возмутились поступком Брюса, ведь он мог натянуть на лицо бандану, которая висела у него на шее. При этом он и этого не сделал. 

Стоит отметить, что инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Этот город стал одной из горячих точек коронавируса в США.

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Автор: УНИАН