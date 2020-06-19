Актер Брюс Уиллис отметил день рождения сразу с двумя женами
11:50, 19 июня 2020Звезды
261 0
Эмма Хеминг пригласила на праздник экс-жену своего супруга.
Жена Уиллиса отпраздновала день рождение / фото instagram.com/emmahemingwillis
Брюс Уиллис отпраздновал 42 день рождение супруги Эммы Хеминг в компании детей и своей бывшей супруги Деми Мур.
Читайте такжеБрюс Уиллис разрешил главный спор о "Крепком орешке"
Хеминг опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены две дочери Эммы и Брюса, восьмилетняя Мейбел и шестилетняя Эвелин, а также 57-летняя экс-супруга актера Деми Мур и их с Уиллисом 31-летняя дочь Румер.
"Это действительно был счастливый день рождения для меня", - подписала фото именинница.
Как сообщал УНИАН, ранее пьяного Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter