Актер Брюс Уиллис отметил день рождения сразу с двумя женами

Эмма Хеминг пригласила на праздник экс-жену своего супруга.

Брюс Уиллис отпраздновал 42 день рождение супруги Эммы Хеминг в компании детей и своей бывшей супруги Деми Мур.

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Хеминг опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены две дочери Эммы и Брюса, восьмилетняя Мейбел и шестилетняя Эвелин, а также 57-летняя экс-супруга актера Деми Мур и их с Уиллисом 31-летняя дочь Румер.

"Это действительно был счастливый день рождения для меня", - подписала фото именинница.

Как сообщал УНИАН, ранее пьяного Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба.

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