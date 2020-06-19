цей матеріал доступний українською

Актер Брюс Уиллис отметил день рождения сразу с двумя женами

11:50, 19 июня 2020
Звезды
261 0
Жена Уиллиса отпраздновала день рождение / фото instagram.com/emmahemingwillis

Читайте такжеБрюс Уиллис разрешил главный спор о "Крепком орешке"

Хеминг опубликовала в Instagram фотографии, на которых запечатлены две дочери Эммы и Брюса, восьмилетняя Мейбел и шестилетняя Эвелин, а также 57-летняя экс-супруга актера Деми Мур и их с Уиллисом 31-летняя дочь Румер.

"Это действительно был счастливый день рождения для меня", - подписала фото именинница. 

Как сообщал УНИАН, ранее пьяного Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter