В коротких шортах и неоновом топе: Бритни Спирс показала энергичный танец (видео)

На видео звезда поп-эстрады показала несколько танцевальных движений.

Американская поп-звезда Бритни Спирс, которая остается на карантине, продолжает радовать своих поклонников танцевальными умениями и мини нарядами.

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Поп-принцесса Бритни Спирс проводит карантин с детьми и бойфрендом у себя дома и не тратит время в пустую, а активно занимается. На странице в Instagram она делится тренировками.

Знаменитая певица опубликовала свежий ролик, в котором показала несколько танцевальных па. "Одно из моих любимых занятий - танцевать. Я делаю это целый день!", - подписала видео Бритни.

Для тренировки она выбрала ультракороткие шорты, которые совершенно не сковывают ее движений и топик неонового цвета, эффектно обтягивающий ее грудь.

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Бритни Спирс выложила фотографию, на которой поразила фанатов своей стройной фигурой.