Выяснилось, что пара вместе занимается скандинавской ходьбой.

38-летняя Вера Брежнева поделилась редким снимком с 57-летним мужем Константином Меладзе.Читайте такжеДженнифер Энистон сменила прическу и "взорвала" Instagram (фото)

Звезды стараются не афишировать свою личную жизнь. Но в этот раз Вера решила порадовать фанов фото с супругом на своей странице в Instagram.

Выяснилось, что пара вместе занимается скандинавской ходьбой.

"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро", — подписала снимок Брежнева.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко