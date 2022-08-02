Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в начале осени уходит в отставку, опубликовал у себя в блоге фото с детьми. Судя по снимку, они смотрят футбольный матч. Этот домашний снимок вызвал восхищение и умиление у Twitter-читателей.
"Мы здесь в восторге от "львиц"! Англия, вперед", - написал Борис Джонсон в описании к своему снимку.
В комментариях пользователи оставили свои комплименты Джонсону и его детям.
На снимке лиц детей не видно - они повернуты к тому, кто фотографировал, спиной. Очевидно, снимок был сделан дома. Комментаторов также умилило то, что у детей такая же небрежная прическа и короткая светлая стрижка, как и у их знаменитого отца.
Отметим, 30 июля друг Украины Борис Джонсон спустя год после венчания сыграл пышную свадьбу с Кэрри Саймондс. Торжество посетили около 200 гостей.
Напомним, Робби Уильямс появился в образе Бориса Джонсона в клипе на песню Can’t Stop Christmas.