На снимке видно, что он смотрит футбол со своими наследниками.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в начале осени уходит в отставку, опубликовал у себя в блоге фото с детьми. Судя по снимку, они смотрят футбольный матч. Этот домашний снимок вызвал восхищение и умиление у Twitter-читателей.

"Мы здесь в восторге от "львиц"! Англия, вперед", - написал Борис Джонсон в описании к своему снимку.

В комментариях пользователи оставили свои комплименты Джонсону и его детям.

На снимке лиц детей не видно - они повернуты к тому, кто фотографировал, спиной. Очевидно, снимок был сделан дома. Комментаторов также умилило то, что у детей такая же небрежная прическа и короткая светлая стрижка, как и у их знаменитого отца.

Отметим, 30 июля друг Украины Борис Джонсон спустя год после венчания сыграл пышную свадьбу с Кэрри Саймондс. Торжество посетили около 200 гостей.

Напомним, Робби Уильямс появился в образе Бориса Джонсона в клипе на песню Can’t Stop Christmas.

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