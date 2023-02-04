На одном из корпоративов Валерий Меладзе ответил на фразу "Слава Украине!" Его пророссийские коллеги не оценили этот поступок.

Певец Валерий Меладзе недавно попал в скандал. На одном из концертов в ОАЭ поклонник на видео попросил передать привет жене, а потом сказал "Слава Украине!", на что музыкант ответил: "Героям Слава!" Конечно, его пророссийские коллеги этот поступок остро раскритиковали. Среди главных недовольных - Олег Газманов.

Газманов тоже выступал на этом же мероприятии, однако журналистам сказал, что ушел раньше, а сам инцидент случился далеко за полночь. Путинист уверяет - лично от Валерия Меладзе ничего не слышал, а лишь видел видео в интернете. Такого поступка он не понимает, и не согласился бы на это ни за какие гонорары.

"С Валерием не общался, мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор", - сказал прессе Газманов.

Видео дня

Скандал с Валерием Меладзе

После того, как артист сказал "Героям Слава!" на своем концерте, он понял, что в России его ждут серьезные неприятности, поэтому попытался робко оправдаться за ситуацию.

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - сказал Меладзе.

Но эти оправдания уже не помогут, так как в России артисту нашли замену.

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