Концерт Меладзе в РФ отменен.

Ранее в России ни одно 8 марта не обходилось без выступления Валерия Меладзе. Однако после его неоднозначной позиции по большой войне все изменилось.

Известно, что 8 марта 2022 года должен был состояться его концерт в московском клубе "Барвиха". Но из-за того, что в первые дни войны артист осудил полномасштабное российское вторжение в Украину концерт перенесли.

Выступление исполнителя "Салют, Вера" планировалось на 8 марта 2023 года, но и оно не состоится. А все потому, что недавно Меладзе ответил на главный украинский лозунг "Слава Украине". Хоть артист вскоре попытался оправдаться за "Героям слава!", его концерт все равно отменили.

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Теперь вместо него будет выступать Владимир Пресняков, который радостно поддерживает убийства украинцев. Как сообщает "Комсомольская правда", билеты на его выступление стоят от 18 до 50 тысяч рублей.

Позиция Валерия Меладзе по войне в Украине

В первые дни большой войны он призвал остановить кровопролитие в Украине, поэтому он стал запрещенным артистом в РФ.

Вероятно, чтобы не терять кровавые рубли, он решил попытаться усидеть на двух стульях. С тех пор он более лояльно высказывается о полномасштабном вторжения, а чаще - молчит.

Недавно на концерте он сказал "Героям слава!", но вскоре трусливо попытался оправдаться. Однако в России уже требует лишить его гражданства.

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