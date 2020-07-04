"Я взволнован": Орландо Блум рассказал об их с Кэти Перри будущей дочери

"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – пояснил актер.

Английский актер Орландо Блум в беседе с ведущими шоу Good morning America рассказал, что думает о рождении дочери, которая вот-вот должна появиться на свет.

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"Я взволнован. Для меня это время сравнимо с тем, будто на землю спускается ангел", – поделился эмоциями Блум, сообщает Daily Mail. Актер рассказал, что "с нетерпением ждет тех самых бессонных ночей", когда будет вставать и кормить новорожденную из бутылочки.

"Очевидно, что грудью я кормить не буду, – пошутил исполнитель главной роли в сериале "Карнивал Роу". – Но уверен, что бутылочки для этого мы приобретем. Очень жду те спокойные времена, когда дома находитесь только вы и ваша семья. Когда вы просто находитесь рядом и видите, где можете помочь, чтобы вырастить эту маленькую жизнь".

Невеста актера Кэти Перри объявила о беременности в марте, когда опубликовала в Сети клип на трек Never worn white. В апреле пара устроила вечеринку, где будущие родители и узнали, что у них будет дочь.

Для Орландо Блума малышка станет вторым ребенком (для Перри первым). Вместе с бывшей женой моделью Мирандой Керр он воспитывает сына Флинна, который родился в 2011 году.

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