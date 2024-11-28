Супруга известного украинского телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист Инна Мирошниченко, попала в дорожно-транспортное происшествие на Бали.

Женщина заранее готовилась к отдыху и узнавала все детали, в том числе законодательство Бали. Ее также интересовало, как местная полиция решает вопросы, связанные с ДТП. Однако она и подумать не могла, что сама попадет в аварию в другой стране.

Так, Инна рассказала, что в нее въехал мопед. В результате инцидента у нее ушиб ноги. К счастью, все живы и здоровы.

Видео дня

"В первый же день после слов: "А как тут полиция разруливает ДТП?", и ответы: "Здесь почти не бывает ДТП", в меня въехал мопед, оставив на ноге Bali kiss" , – поделилась Инна Мирошниченко.

После аварии Мирошниченко решила сходить в храм, чтобы очиститься от напряжения и стресса.

"Я пошла смывать с себя напряжение, стресс и все, что привезла из дома. Моя первая очистка в первом храме", - добавила Инна.

При этом она уточнила, что в целом получила приятные эмоции на Бали и этот инцидент не испортил ее хорошее впечатление.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала об изменениях в отношениях между приемными детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: