Он помогает украинцам в тылу.

Блогер Александр Волошин объяснил, почему не пошел воевать за Украину. По его словам, в начале полномасштабного российского вторжения он вывез маму и супругу Анну Тринчер на Западную Украину.

В интервью Рамине Эсхакзай он отметил, что хотел пойти на фронт, однако после разговора с отцом понял, что ему все же стоит позаботиться о родных женщинах.

"Была такая злоба, что хочешь ехать воевать. Я позвонил бате и сказал, что хочу выполнять свой долг. Он спросил, кто будет с мамой, и объяснил, как все это происходит... Я же думал, что буду патроны подавать, ведь я не умею ничего", – поделился он.

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Он добавил, что все это время донатил на украинскую армию. В сумме он отправил военным миллион гривень с начала полномасштабной войны. Кроме того, он создал большой центр, благодаря которому волонтеры могли соединиться с людьми, которым требовалась помощь.

"Я направил туда всю свою команду по бизнесу, потому что он не функционировал. Мы помогли тысячам людей", - добавил блогер.

Но несмотря на это, он все же столкнулся с хейтом. Пользователи сети неоднократно писали ему, чтобы он шел на фронт. Как сказал Волошин, он пройдет этот путь, если война затянется.

Напомним, ранее Александр Волошин сделал роскошный подарок своей супруге за 2,5 миллиона гривень.

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