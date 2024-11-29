Звезда отдала предпочтение украинской вышиванке.

Народная артистка Украины Ирина Билык, которая недавно дала благотворительный концерт в Токио, поделилась впечатлениями от пребывания в Японии и примерила традиционный костюм - кимоно.

В своем Instagram Билык опубликовала видео, где позирует в ярком кимоно с изысканными украшениями. Певица отметила, что хоть кимоно и выглядит впечатляюще, надевать его достаточно сложно.

"На мне столько подушек! Этот костюм скрывает фигуру и делает талию шире", - призналась Ирина Билык.

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Билык сравнила кимоно с украинским национальным нарядом и заявила, что все же отдает предпочтение вышиванке и ожерелью.

"Я выбираю украинское ожерелье, украинский веночек", - подчеркнула певица.

Несмотря на неудобства, связанные с ношением кимоно, Билык осталась под впечатлением от японской культуры и атмосферы Токио. Она поделилась с поклонниками фотографиями улиц города и рассказала о своих впечатлениях от концерта.

Кто такая Ирина Билык

Ирина Билык - это настоящая легенда украинской эстрады. Ее творческий путь начался еще в 90-х годах, и с тех пор она неизменно остается одной из самых популярных и любимых певиц Украины. Ее песни, такие как "Снег", "Ома", "Мовчати" и многие другие, стали настоящими хитами и вошли в золотой фонд украинской музыки. Билык известна своим сильным вокалом, яркими образами и неординарным творчеством.

Напомним, певица заинтриговала фото с бывшим мужем.

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