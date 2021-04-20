Популярная певица совсем недавно кардинально изменила имидж.

Известная американская певица Билли Айлиш, совсем недавно ставшая блондинкой, заинтриговала фантов своим постом в Instagram.

Читайте также"Нажралась как свинья": Jerry Heil призналась, что по ночам бегает к холодильникуЮная звезда пару недель назад кардинально изменила имидж и регулярно делится с подписчиками свежими фото.

В этот раз Билли снялась в удивительно скромном образе, как посчитали ее фанаты. На снимке Айлиш позирует в непривычной для ее стиля светлой блузке и распущенными волосами.

«Что-то грядет», – подписала она фото, чем основательно заинтриговала всех.

Вас также могут зинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц