Известная американская певица Билли Айлиш, совсем недавно ставшая блондинкой, заинтриговала фантов своим постом в Instagram.
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В этот раз Билли снялась в удивительно скромном образе, как посчитали ее фанаты. На снимке Айлиш позирует в непривычной для ее стиля светлой блузке и распущенными волосами.
«Что-то грядет», – подписала она фото, чем основательно заинтриговала всех.
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