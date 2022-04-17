Молчунья Регина Тодоренко продолжает жить обычной жизнью, пока у нее на Родине идет война.

Одесситка Регина Тодоренко, которая много лет живет и работает в России, выступала на московском стадионе "Лужники", пока у нее на Родине война.

Видео с выступления беременная блогерша и телеведущая выложила в собственный Telegram-канал.

Певица Регина Тодоренко, которая носит под сердцем второго ребенка от Влада Топалова, уже второй месяц молчит о войне в Украине. Сейчас она вообще выступает на ледовом шоу на стадионе "Лужники" в Москве.

"Снова Лед. На льду, будто растворяешься, отключаешь информационное поле, улетаешь на другую планету", - написала Тодоренко у себя в Telegram-канале.

Отметим, что экс-участница музыкального коллектива "Real O" и бывшая ведущая "Орла и решки" родилась, жила и училась в Одессе. Высшее образование получала в Киеве. Впервые засветилась на украинской "Фабрике звезд".

Напомним, в доме Леси Никитюк разместились почти 60 беженцев со своими домашними животными.

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