Он также назвал причину ухудшения самочувствия.

Популярный украинский певец и солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец пожаловался на проблемы со здоровьем.

Мужчина рассказал в своем Instagram, что недавно ему стало плохо. Оказалось, что причиной этому стал кондиционер.

"Хотел сказать одно - будьте реально осторожными с этими кондиционерами. То, что оно не ок для электросети - это одно. Но как оно не ок для здоровья", - написал Танчинец.

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А потом добавил, что желание охладиться в летнюю жару привело к серьезным последствиям. В частности, Сергею пришлось петь на сцене вот в таком состоянии:

"Работал концерт с насморком, с температурой и бешеной усталостью. Так что берегите себя".

Как сейчас чувствует себя певец и как будет лечиться - он не отметил. Однако опубликовал фото с улыбкой на лице и добавил изображение кондиционера над своей головой.

Напомним, недавно жена телеведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - попала в больницу. Позже она отметила, что причиной ее срочной госпитализации стало отравление едой из супермаркета, однако сейчас с ней уже все хорошо.

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