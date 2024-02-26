Он находится в тяжелом состоянии.

Российский музыкант Бари Алибасов попал в больницу. Последнее время он жаловался на сильную головную боль, а затем его состояние ухудшилось. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сообщается, что на фоне перенесенного инсульта врачи поставили ему диагноз - прогрессирующая церебральная недостаточность. В результате этого у него начала отказывать половина тела.

Также вчера у Алибасова началось нарушение речи, он не понимал, где находится. При этом пребывал в сознании и часто звал жену.

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После приступа продюсер упал на бок, после чего врачи экстренно назначили дополнительные исследования.

Пока музыкант не может выйти на связь с поклонниками и рассказать о своем состоянии.

Чем известен Бари Алибасов

Бари Алибасов - основатель музыкальных групп "Интеграл" и "На-на". Последние годы он не выступает из-за плохого самочувствия. Он неоднократно попадал в больницу - то с низким давлением, то с передозировкой "Виагры", то с травмами.

Была информация о том, что он и вовсе перестал зарабатывать деньги, а живет на те, что успел отложить за время активной творческой деятельности.

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