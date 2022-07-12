Певица поделилась тем, как ее дети изменились после полномасштабного вторжения.

Певица, тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова на днях вернулась домой в Украину из-за рубежа и рассказала о том, как полномасштабная война повлияла на ее семью.

Как поделилась артистка в эфире "Сніданку з 1+1", по возвращении домой она стала спокойнее.

Приехав в Украину вместе с младшей дочерью, певица заметила определенные изменения в домашнем быту. Например, отныне у мужа в спальне рядом с халатом висит автомат.

"Я захожу к Вадику в комнату и вижу – висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Спрашиваю, чего это у тебя в спальне автомат, а он говорит: "А где он должен быть?". Мой муж находится в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. И когда он забирал меня, тоже был с оружием. Это наша новая реальность", - рассказала Полякова.

Кроме того, певица поделилась тем, как ее дети изменились после полномасштабного вторжения, в первую очередь младшая дочь Поляковой Алиса. Сейчас мама называет дочь невероятной патриоткой, говорит, что та поет повстанческие песни на пляже, а засыпает, вкрываясь флагом Украины. Также 10-летняя девочка перешла в общении на украинский язык.

"Алиса перешла без проблем на украинский язык. Это очень круто, потому что перед этим я не могла заставить ее говорить на украинском. Я даже об этом написала пост: не знаю, кого они там "денацифицируют", но то, что они украинизируют наших детей и нас – это 100%", - прокомментировала Полякова.

Ранее Оля Полякова рассказала, как выезжала из Украины после полномасштабного вторжения. Звезда ехала к границе с детьми и мужем, а потом ее муж Вадим должен был возвращаться. Однако звезда надеялась, что ее популярность поможет, поэтому попросила пограничников выпустить Вадима.

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