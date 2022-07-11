Это было практически сразу после полномасштабного вторжения. Артистка надеялась, что ей поможет ее популярность.

Украинская певица Оля Полякова вспомнила, как выезжала из Украины после полномасштабного вторжения. Звезда ехала до границы с детьми и мужем, а потом ее супруг Вадим должен был возвращаться. Однако звезда надеялась, что ее популярность поможет, поэтому попросила пограничников выпустить Вадима. Об этом она рассказала в одном из своих интервью.

Женщина вспоминает - тогда была в шоке и очень паниковала, а еще боялась оставить мужа в стране, где идет такая кровавая война и убивают мирных.

"Мой муж и не собирался выезжать, но мы когда подъехали до границы, я подумала, может сейчас воспользуюсь своей известностью. Я подошла, говорю: "Может вы выпустите моего мужа, у меня двое детей" и все остальное, плачу. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались. Я видела миллионы таких историй. Мы долго стояли на границе и наблюдали за этим. Очень хочется, чтобы все наши люди скорее вернулись", - рассказала певица.

Отметим, после возвращения в Украину Полякова дала первый концерт.

Напомним, младшая дочь Поляковой отметилась необычным исполнением Гимна Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: