Они расстались еще до 24 февраля 2022 года.

Украинская актриса Ольга Атанасова рассказала, что разорвала отношения с супругом Сергеем еще до полномасштабного вторжения, однако официально она будет разведена только в марте.

"Я не в браке. Мы давно разорвали отношения. Очень редко общаемся. Очень жду официальной бумажки. Сергей подал на развод еще за два месяца до полномасштабной войны. В первых числах марта я буду официально разведена", - сказала знаменитость.

В интервью Алине Доротюк актриса призналась, что в начале войны Сергей увез в Германию их общую дочь Адель и двух своих дочерей от предыдущих браков. Сама звезда осталась в Украине. Тогда она думала, что так будет лучше для ребенка - Адель была бы со своими сестрами в безопасности.

Видео дня

Но, когда она узнала, что Сергей взял с собой и своих бывших жен, Ольга была неприятно удивлена, ведь его дети были со своими мамами, а Адель - без.

Когда девочка в слезах позвонила маме и сказала, что папы рядом нет, а она осталась с чужой женщиной, Атанасова приняла решение лететь к ребенку в Германию.

"Через два месяца я поехала к Адель. Я поняла, что происходит что-то плохое. Она привыкла к другому. Деньги, которые я получаю в Германии, их хватает на то, чтобы нормально и полноценно поесть. Трачу сбережения. Немного возвращаюсь к рекламе в Instagram", - рассказала актриса.

Кто такая Ольга Атанасова

Ольга Атанасова - украинская актриса. Она стала популярной благодаря роли в сериале "Любовь слепа". Также она снималась в российском сериале "Кадетство".

Среди других работ Атанасовой - "Полюби меня такой", "Спросите у осени", "Ветреная женщина", "Лист ожидания" и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: