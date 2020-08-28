Астафьева заинтриговала поклонников / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица Даша Астафьева заинтриговала поклонников, опубликовав новое фото с загадочной подписью.
Читайте также"Божественная фигура": Астафьева на пляже "разыскивала" своего Бонда (фото)Снимок девушка обнародовала в своем Instagram.
«Есть секретики, которые сами себя выдают. Видно?» – спросила исполнительница в подписи к фото.
Подписчики Астафьевой принялись, гадать, что же она имела в виду, и среди прочего заподозрили ее в беременности: «Нет обручального кольца», «Ждем малыша», «В положении», «Конечно, видно! Беременная!» «Влюблена или ожидается пополнение».
Астафьеву заподозрили в беременности / фото instagram.com/da_astafieva
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