Певица заинтриговала фанатов новым снимком.

Украинская певица Даша Астафьева заинтриговала поклонников, опубликовав новое фото с загадочной подписью.

Читайте также"Божественная фигура": Астафьева на пляже "разыскивала" своего Бонда (фото)Снимок девушка обнародовала в своем Instagram.

«Есть секретики, которые сами себя выдают. Видно?» – спросила исполнительница в подписи к фото.

Подписчики Астафьевой принялись, гадать, что же она имела в виду, и среди прочего заподозрили ее в беременности: «Нет обручального кольца», «Ждем малыша», «В положении», «Конечно, видно! Беременная!» «Влюблена или ожидается пополнение».

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Автор: Катерина Шварц