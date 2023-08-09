Зрители были поражены тем, как маленький мальчик держится на сцене.

Известный певец и тренер нового сезона "Голоса страны" Артем Пивоваров умилил фанов. Он показал, как во время одного из концертов "вытащил" на сцену своего маленького поклонника.

Так, Пивоваров заметил среди толпы взрослых ребенка. Мальчик стоял возле сцены с маленькой гитарой и активно "помогал" музыкантам артиста.

Певец решил порадовать маленького фаната. Он пригласил ребенка на сцену. Реакция мальчика "убила" - он вообще не растерялся. Ребенок так обрадовался, что сразу побежал к микрофону. Увлеченный Пивоваров играл вместе с мальчиком под аплодисменты зрителей.

"Нашел звезду прямо возле сцены", - прокомментировал видео артист.

Поклонники были приятно удивлены. Им понравилось то, что Пивоваров не проигнорировал маленького фаната и пригласил его на сцену. Кроме этого, сеть в восторге от самого мальчика, который так рьяно играл на своей маленькой гитаре. Фаны пишут:

"Как приятно смотреть на такое поколение. Артем показывает очень хороший пример для многих детей и даже взрослых"

"Видишь, даже малыши у тебя учатся! Потому что ты - лучший"

"Нужно этого мальчика к вам в команду"

"Супер! Такие детские минуты концерта наполняют радостью... Идея - на все 100%! И детей круто поощряете"

"Дети растворяются в той атмосфере, которую вы создаете! Молодцы. Осуществляете мечты".

Напомним, недавно Пивоваров удивил "трюками" на "Голосі країни". Сейчас артист снимается в новом сезоне, а потому часто делится забавными моментами с площадки.

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