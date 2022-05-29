Советник главы Офиса президента раскрыл свой "психологический секрет".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович раскрыл свой "маленький психологический секрет" и объяснил, почему может некоторых раздражать.

Об этом он написал в Instagram.

"Давайте я открою Вам маленький психологический секрет. Раньше я работал успокоительным, а теперь ещё – измерительным. Тест простой: - если я Вас раздражаю, Вы поломались. Не тянете ситуацию", – отметил Арестович.

При этом он добавил, что российская пропаганда идентифицирует его как "сильное место Украины", и как "слабое место некоторых украинцев".

"А слабость, как и силу, каждый выбирает сам", – констатировал он.

Пост Арестович проиллюстрировал фото, на котором запечатлены кадры из фильма "Не бойся, я рядом", в котором он когда-то снялся.

Ранее украинская певица Анастасия Приходько заявила, что не смотрит выступления Алексея Арестовича:

"Я очень эмоциональный человек, а он очень-очень медленный и спокойный. Я его очень плохо слышу, и это меня начинает бесить".

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