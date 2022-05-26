Главный кумир украинок не пришелся по душе певице.

Певица Анастасия Приходько рассказала, что не смотрит Алексея Арестовича.

В то время, как для большинства украинцев (а особенно украинок) он действует как успокоительное, Настю он нервирует. В этом артистка призналась в своем интервью для "Слава+".

"Арестовича я не смотрю, потому что я очень эмоциональный человек, а он очень-очень медленный и спокойный. Я его очень плохо слышу, и это меня начинает бесить", - рассказала Приходько.

Напомним, также Приходько рассказала, что у нее был ЛГБТ-опыт. Такое заявление певица сделала на фоне скандального высказывания Ирины Федишин о "грешниках".

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