Певица Анастасия Приходько рассказала, что не смотрит Алексея Арестовича.
В то время, как для большинства украинцев (а особенно украинок) он действует как успокоительное, Настю он нервирует. В этом артистка призналась в своем интервью для "Слава+".
"Арестовича я не смотрю, потому что я очень эмоциональный человек, а он очень-очень медленный и спокойный. Я его очень плохо слышу, и это меня начинает бесить", - рассказала Приходько.
Приходько про Арестовича
Напомним, также Приходько рассказала, что у нее был ЛГБТ-опыт. Такое заявление певица сделала на фоне скандального высказывания Ирины Федишин о "грешниках".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Тина Кароль описала идеального мужчину, за которого готова выйти замуж (видео)
- Потап высмеял Кадырова за его угрозы взять Польшу: "Не позорьтесь"
- Звезда сериала "Школа" Анна Тринчер поразила пышною грудью в прозрачном белье
- Осадчая и Горбунов выступили в Каннах: рассказали правду о зверствах РФ и собрали деньги для Украины