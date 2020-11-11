Аня Сулима рассказала, что в школе была жертвой буллинга.

Модель Аня Сулима в интервью "Фактам" рассказала, что была жертвой буллинга.

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Одноклассники над ней издевались, как могли. Также она рассказала, что больше всех ее обижала девочка по имени Зина.

"Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг — две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой — мне могли дать "леща", а я молча сидела на задней парте и терпела. Очень сильно била и обижала девочка Зина, которая на несколько лет старше. До сих пор хожу со шрамами — меня держали и тушили о руки окурки", - сказала Аня.

По ее словам, ни один человек не имеет права трогать руками другого. Тем более когда речь заходит о насилии. В связи с этой ситуацией девушке пришлось измениться.

"Дети сейчас очень жестокие. Прошу, если у вас в классе есть тихушник-изгой, не гнобите его, не убивайте, ведь буллинг действительно убивает! Я когда-то хотела спрыгнуть с крыши, потому что "вывозить" это все в детском возрасте невероятно сложно. Мы люди, а не животные. Помогайте друг другу, умоляю. Родители, обращаюсь к вам: мало слушать ребенка, его надо еще и слышать. Именно из-за того, что меня не слышали, я очень рано повзрослела и должна была сама стоять за себя, решать свои проблемы", - добавила Сулима.

Кто такая Аня Сулима:

Ане всего 22 года, но она уже успешная модель

На проект "Супер топ-модель по-украински" она пришла, чтобы доказать, что пышные девушки тоже могут работать моделью

Своим достижением считает покупку квартиры и машины

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Автор: УНИАН