Девушка вышла на связь с поклонниками после операции.

Украинская певица Анна Тринчер попала в кресло стоматолога, где ей сделали операцию по удалению зубов мудрости. Врачи ввели знаменитость в медикаментозный сон, чтобы она не чувствовала дискомфорта.

После операции Тринчер вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, что провела в седации пять часов. После того, как ее вывели из наркоза, она что-то пыталась говорить.

Однако сама не понимала, что именно говорит, так как находилась еще под воздействием препаратов.

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"Жить буду! Это только первые три минуты после выхода из седации. Я там такое мочила! А зубчики удалили? А я не в раю?", - написала певица в инста-сториз.

Поддержать Тринчер приехал и ее супруг, блогер Александр Волошин. Он находился рядом, пока Анне делали 5-часовую операцию.

Напомним, ранее Анна Тринчер снова увеличила губы. Она показала фотографии своего преображения.

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