Больше девушки не общаются.

19 июня на YouTube-канале Анны Тринчер вышел новый выпуск шоу "Прошу прощения", где она вместе с подругами Diana Gloster, Анитой Соловей и Валерией Андреевной делится самыми откровенными моментами из своей жизни.

Второй выпуск посвящен теме дружбы. Поэтому певица рассказала одну историю из своей жизни, связанную с подругой.

Оказывается, подруга Тринчер была влюблена в парня, с которым Аня встречалась. Из-за неразделимых чувств девушка пошла на измену.

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"Моя ближайшая подруга настраивала всех против меня, потому что была влюблена в моего парня. Каждый раз, когда она пыталась оставить нас вдвоем и примирить, то выходила за условные двери и плакала", - поделилась Анна Тринчер.

Кроме того Анна призналась, что раньше завидовала другим девушкам из-за их достижений.

"Моя мама часто меня сравнивала с другими девушками, которые чего-то достигли. Мне пришлось много работать над тем, чтобы преодолеть эти чувства", - добавила певица.

Напомним, ранее блогер "слил" нового мужа Ани Тринчер.

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