Певица значительно похудела и привела свое тело в тонус.

Украинская певица и блогер Анна Тринчер показала в инста-сториз фотографии годичной давности.

На снимках у Анны видно животик и пухленькие щечки. Поэтому она решила заняться собой и похудеть. За год она сбросила семь килограмм. И останавливаться на достигнутом Тринчер не собирается.

Также звезда добавила, что никогда даже подумать не могла, что будет показывать когда-то эти фотографии.

"Только правильные привычки и регулярность их выполнения приводят к успеху в любом деле. Поэтому благодаря привычкам я и похудела", – сказала Анна.

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Автор: Диана Могилевич