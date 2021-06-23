Певица показала фото / instagram.com/annatrincher_official
Украинская певица и блогер Анна Тринчер показала в инста-сториз фотографии годичной давности.
На снимках у Анны видно животик и пухленькие щечки. Поэтому она решила заняться собой и похудеть. За год она сбросила семь килограмм. И останавливаться на достигнутом Тринчер не собирается.
Также звезда добавила, что никогда даже подумать не могла, что будет показывать когда-то эти фотографии.
"Только правильные привычки и регулярность их выполнения приводят к успеху в любом деле. Поэтому благодаря привычкам я и похудела", – сказала Анна.
Тринчер значительно похудела / Скриншот YouTube
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